Цхинвал, 20 августа, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Проблема нехватки питьевой воды в Цхинвале будет разрешена введением в эксплуатацию вспомогательного водовода. Строительство вспомогательного водовода Ванат-Цхинвал в данный момент выполнено на 80%. Объект начнет работать в конце 2019 года, сообщает 20 августа газета «Южная Осетия».

В данный момент на территории большей части Цхинвала вода из кранов выходит лишь утром и вечером. Многие горожане установили баки, решив таким образом проблему лишь частично, так как 500-литровых емкостей нередко не хватает. Каждый год весной в Цхинвале наступает «водный кризис».

Как отметил гендиректор ГУП «Водоканал» Алан Цховребов, с введением в строй дополнительного водовода удастся, наконец, решить эту проблему. «Больше не будет такого, чтобы подача воды в Цхинвал осуществлялась по графику», — подчеркнул Цховребов. Сегодня в Цхинвал поступает около 20 тыс. кубометров воды в сутки. С подключением Ванатского источника город начнет получать около 35 тыс. кубов в день

Общая стоимость водовода составляет 406 млн рублей. Финансирование проекта осуществляется в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2019 г.