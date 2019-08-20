Санкт-Петербург, 20 августа, 2019, 15:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 20 сентября 2019 года впервые в России выступит культовая индастриал-группа из США Static-X. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба агентства Wild Energy Concert.

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Отмечается, что концерт пройдет в рамках тура Wisconsin Death Trip 20th Anniversary Tour, посвященного солисту группы Уэйну Статику, скончавшемуся в 2014 году. Поклонники музыкального коллектива смогут услышать известные хиты, на концерте также будут исполнены композиции с записанными вокальными партиями покойного вокалиста. Мероприятие пройдет в клубе «Космонавт», начало — в 20:00.

Напомним, музыкальный индастриал-коллектив Static-X был основан в 1994 году Уэйном Статиком и Кеном Джеем. За свою историю группа выпустила шесть студийных альбомов.

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В октябре 2018 года Тони Кампос заявил о воссоединении коллектива, тогда же был анонсирован альбом Project Regeneration, который, как ожидается, выйдет в 2019 году. Сейчас в группе вместе с Кампосом играют Коити Фукуда (гитара, клавиши, бэк-вокал) и Кеннет Лэйси (барабаны).