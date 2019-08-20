Новокузнецк, Кемеровская область, 20 августа, 2019, 15:03 — ИА Регнум. В Новокузнецке сегодня, 20 августа, открылась крупная Межрегиональная художественная выставка «Форма». Она организована при поддержке Фонда президентских грантов, администрации Новокузнецка, под патронажем губернатора региона Сергея Цивилёва. Как сообщили ИА REGNUM в администрации области, с организации выставки начинает свою историю Сибирский центр современного искусства.

Администрация Кемероской области В Новокузнецке открылся крупнейший за Уралом Сибирский центр современного искусства

Появление центра, который находится на территории выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка», по мнению кемеровских властей, даст возможность специалистам творчески работать с молодыми художниками и создавать совместные тематические проекты. Здесь будут проходить лекции о современном состоянии искусства и творческие встречи. В будущем должен появиться центр художественного стекла и керамики.

Проект долгосрочный. Благодаря его реализации молодые художники смогут представить свои работы, послушать лекции известных московских скульпторов и мастеров живописи. А для искусствоведов — это уникальная возможность исследовать развития изобразительного искусства здесь и сейчас.

Участие в выставке примут 166 профессиональных ведущих художников России, более 60 молодых художников. В экспозиции представлено около тысячи произведений живописи, уникальной и печатной графики, скульптуры 243 авторов, среди которых известные художники, как Зураб Церетели, Валерий Гошко, Александр Муравьев и другие. На выставке будут также работы и совсем молодых художников — многие участники будут показаны в Новокузнецке впервые.

«Форма», как отмечают в администрации Кузбасса — «это современное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока».

Ожидается, что часть произведений будет передана в дар в коллекцию вновь создаваемого Сибирского центра современного искусства.

Планируется, что выставку посетят более 40 тысяч человек.

Также в Новокузнецке пройдёт научная конференция, которая определит векторы развития изобразительного искусства в 21 веке.

Как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM начальник управления информационной политики администрации Новокузнецка Галина Ковальчук, эта выставка станет визитной карточкой города.