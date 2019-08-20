Банкам РФ пора подготовиться к большим репутационным и финансовым потерям?
Москва, 20 августа, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Идея о блокировке банковских карт из-за «подозрительных транзакций» в случае её реализации может повлечь за собой массу негативных последствий, считает эксперт направления информационной безопасности ИТ-компании КРОК Александр Черныхов. Об этом он заявил 20 августа ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу российских банкиров.
Второй случай, отмеченный экспертом, связан с первым — банку придется привлекать дополнительные ресурсы, чтобы отработать все обращения недовольных пользователей. Причём, как заметил Черныхов, на рекрутинг и обучение персонала, который будет обрабатывать поступающие жалобы, банки потратят немало ресурсов, что опять же может привести к репутационным рискам и росту издержек.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация банков России (АБР) предложила новый вид борьбы с мошенничеством. Так, предлагается дать право финансовым организациям блокировать карты без предупреждения в том случае, если банки сочтут, что деньги были зачислены на счёт мошенническим путём. Соответствующие поправки в российское законодательство будет обсуждаться 27 августа на заседании комитета по информационной безопасности.