Токио, 20 августа, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель опубликовал изображения кроссовера Nissan Juke следующего поколения. Об этом сообщается на портале Autonews.ru.

Motor Nissan Juke

Некоторые элементы экстерьера новый кроссовер позаимствует у предыдущей модели Qashqai. От неё у новинки V-образная решётка радиатора и характерный рельеф на капоте.

Сообщается, что Nissan Juke последнего поколения построят на модульной платформе CMF-B альянса автокомпаний Renault-Nissan. Новый автомобиль будет больше и вместительнее предшественника. Так, объём багажного отделения увеличится на 66 литров, до 420 литров.

В качестве агрегата у автомобиля будет трехцилиндровый бензиновый мотор с рабочим объемом один литр. Он будет сочетаться с 6-скоростной «механикой», либо с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями.

Официальная премьера новинки состоится 3 сентября 2019 года.

Напомним, в июле 2019 года в РФ самой покупаемой машиной японского бренда Nissan стала модель Qashqai. За месяц Qashqai купили 1660 покупателей. Это на треть больше, чем годом ранее.

Читайте также: Две марки Nissan уйдут с российского авторынка