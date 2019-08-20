Москва, 20 августа, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В России число пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), за пять лет увеличилось почти в пять раз, сообщает «Медвестник».

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Так, с 2014 года количество граждан, которые воспользовались ВМП, выросло с 228 тыс. до 1,1 млн в 2018 году. В 2018 году для повышения доступности ВМП в ОМС было включено шесть методов ВМП, в 2019 году — 10.

Отмечается, что значительно увеличился объем ВМП при заболеваниях, которые являются основными причинами смертности.

В 2018 г. наибольшее количество госпитализаций пришлось на сердечно-сосудистую хирургию (32,4%), на травматологию и ортопедию (17,8%) и онкологию (13,2%). Объем использованных средств составил соответственно 38 млрд руб. (39,8%); около 16 млрд руб. (16,7%) и более 10 млрд руб. (10,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России к 2024 году завершится создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая охватит 100% медицинских организаций.

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