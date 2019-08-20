Якутск, 20 августа, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Дисквалификация министра ЖКХ республики Дмитрия Садовникова отменена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sudrf.ru Верховный суд Якутии

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Верховный суд Якутии 20 августа рассмотрел апелляционную жалобу руководителя министерства ЖКХ республики и отменил решение горсуда.

«Предыдущее решение отменить, производство по делу прекратить в связи с отсутствием в действиях министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дмитрия Садовникова состава вменяемого административного правонарушения», — вынес решение Верховный суд Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Дмитрия Садовникова было возбуждено административное дело по инициативе природоохранного прокурора. Городской суд Якутска признал, он как руководитель недостаточно исполнял обязанности по контролю за деятельностью регионального оператора «ЯкутскЭкосети».

Садовникова дисквалифицировали на семь месяцев.