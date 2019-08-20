Ярославль, 20 августа, 2019, 14:22 — ИА Регнум. В детских садах и больницах Ярославской области выявлены фальсифицированные молочные продукты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Ярославской области. Всего в государственных бюджетных учреждениях региона было взято 20 проб молока и молочной продукции, из них фальсификаты выявлены в 7 случаях. В указанных пробах нашли жиры немолочного происхождения и сухое молоко.

Молоко

«По результатам исследований выявлено 7 положительных проб: молоко — 3 положительных результата (обнаружены: бета-ситостерины, кампестерины, стигмастерины и сухое молоко), творог — 3 положительных результата (обнаружены: бета-ситостерины, кампестерины, стигмастерины), сметана — 1 положительный результат (обнаружены: бета-ситостерины, кампестерины, стигмастерины», — отмечается в официальном сообщении Россельхознадзора.

Фальсифицированное молоко и молочные продукты, поставляемые в детские сады и больницы Ярославской области, производились в Московской, Нижегородской, Ивановской, Ростовской областях и в Краснодарском крае.