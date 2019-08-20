Ростов-на-Дону, 20 августа, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Ростовские учёные считают идею проложить канал в обход Украины, чтобы направить воды Днепра в Крым через Донской бассейн, маловероятной и не имеющей серьёзных экономических перспектив. Об этом заявил директор института наук о Земле Южного федерального университета Андрей Кузнецов.

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«Технически переброска воды из одного бассейна в другой возможна и в ряде случаев производится. Однако такие проекты необходимо серьезно анализировать с точки зрения их экономической целесообразности и последствий нарушения сложившегося водного, водохозяйственного баланса, возможных экологических проблем. Переброска воды из Днепра в Дон вряд ли целесообразна, она потребует серьезных финансовых затрат, нанесёт урон окружающей среде, не говоря уже о политических последствиях. Ведь Днепр протекает по территории трех независимых государств. Причём реализация этой идеи не позволит решить проблему водоснабжения Крыма», — цитирует учёного портал «Дон24».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти полуострова намерены обратиться к федеральному центру с просьбой начать переговоры с Киевом о пропуске пресной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.