Москва, 20 августа, 2019, 14:18 — ИА Регнум. «Когда ты понимаешь, что бьешься не за возможности, а за шансы их получить, ты не будешь разочарован в своих ожиданиях»

Фото предоставлено пресс-службой клуба «Эльбрус» Александр Строганов

Петербуржец Александр Строганов — руководитель Санкт-Петербургского обособленного подразделения АО «Ремвооружение», победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019, член клуба «Эльбрус», рассказал ИА REGNUM о причинах, побудивших его к участию в конкурсе, и о работе в клубе.

Александр, откуда Вы узнали о конкурсе «Лидеры России»?

Сейчас, в основном, я получаю информацию из соцсетей. Из них я и узнал о старте «Лидеров России» в первый год проведения. Первое участие у меня не сложилось — не прошел этап онлайн-тестирования.

А помните, на каком тесте остановились?

Это был тест на понимание текста. На аналогичном испытании этого года у меня было 800 баллов из 800, хотя и я не тренировал этот вид специально. Высокий результат особенно приятен после неудачи прошлого года.

Что стало для Вас мотивом для участия в конкурсе «Лидеры России»?

Мотивация на каждом этапе конкурса разная, сильно отличающаяся в заочном туре, в полуфинале и финале. В начале конкурса интересно попробовать себя, на успех надеешься, но ожидания туманны. В очном туре полуфинала, где надо было конкурировать с живыми людьми, появилась соревновательная мотивация. По результатам выяснилось, что я не лучше всех, и для того, чтобы быть успешным в финале, понадобилась дополнительная подготовка.

Не имея опыта участия в assessment-соревнованиях, было достаточно сложно показать высокий результат в финале. Имея около двух недель, использовал их полностью для подготовки, это была цель №1.

Мотивация финала — совершенно другая, там я ждал только победы. Очень важно было получить наставника, как шанс изменить жизнь, который дается раз в жизни — возможность общения с людьми такого уровня, перенять их опыт, получить совет, а в лучшем раскладе, приобрести старшего товарища. Три этапа и три совершенно разные мотивации. Чем дальше ты проходишь, тем выше значимость победы.

Кто стал Вашим наставником?

Константин Анатольевич Чуйченко — заместитель председателя правительства Российской Федерации, руководитель Аппарата правительства Российской Федерации. Удивительной силы и работоспособности человек.

Удалось после конкурса передохнуть, или темп остался такой же, как и на финале?

Конкурс — это отдельная страница жизни, происходящее практически не пересекается с обычной нагрузкой. Переключаешься с работы на конкурс на пять дней финала, потом возвращаешься к жизни, нагоняешь хвосты и дальше продолжаешь в привычном ритме. Да, появляется дополнительное общение, нагрузка, социальные обязательства, участие в работе клуба «Эльбрус». Чуть энергичнее, но в штатном режиме, без надрыва.

Что дала Вам победа в конкурсе?

Я пытался для себя сформулировать: «Что же дает победа в конкурсе?». Первая и самая важная вещь — это внутренняя уверенность в собственных силах.

Я кардинально сменил сферу деятельности: до конкурса я был предпринимателем, организовывал экспорт российского продовольствия в Китай, сейчас я сотрудник АО «Ремвооружение» — одной из дочерних компаний государственной корпорации «Ростех». Организация объединяет 32 оборонных предприятия, из них ровно четверть, находится в г. Санкт-Петербурге. Сейчас я являюсь руководителем обособленного подразделения, который включает в себя эти предприятия. Назначение не связано напрямую с конкурсом, однако без победы оно бы не состоялось.

Не строчка в резюме «Победитель конкурса «Лидеры России» тому причиной, а состояние внутренней уверенности и осознание способности решать амбициозные задачи. Это помогает в переговорах, работодатель чувствует уверенность, готовность достигать высоких результатов и доверяет ответственную работу.

После конкурса судьбы людей складываются по-разному. Всегда ли совпадают ожидания и реальность?

Мне кажется, люди, в основном, расстраиваются из-за обманутых ожиданий. Мне посчастливилось не столкнуться с этим. Из общения с руководителем АНО «Россия страна возможностей» Алексеем Комиссаровым я понял, что конкурс — это не про «получение», конкурс — это про «шансы». Осознание этой фразы мне очень помогает. Конкурс дает шанс поменять свою жизнь и, только от тебя зависит реализуешь ли ты его.

Клуб «Эльбрус» — это новый шанс для победителей конкурса реализовать себя и свои проекты. В каких проектах клуба вы задействованы?

«Наставничество», «Моя родная школа», «Уроки лидерства». Мы вместе с двумя финалистами, работаем над проектом «Лидеры в Артеке», который будем защищать в ноябре. Это образовательная программа для ребят из «Артека», который проводят финалисты и победители конкурса. Мы ездили в лагерь и проводили тестовые программы сами. Очень интересные дети, мы учим их, а они нас. В 2021 году мы планируем получить статус официального партнера, и Лидеры в каждой смене будут проводить занятия по профессиональной ориентации и лидерству, делиться жизненным опытом, рассказывать о своем пути к успеху. Участники проекта — молодые и успешные лидеры — все со своими неповторимыми и живыми историями, уверен, что им есть, о чем рассказать детям.

Проект «Лидеры в Артеке» — это тренинговая система или отдельные уроки?

В 2019—2020 годах мы практикуем однодневные программы. В 2021 году, в рамках официального партнерства, мы готовим двухдневную программу, куда включим деловые игры и дополнительные мастер-классы.

Этот проект — Ваша личная инициатива?

Да, этот проект реализован на собственные средства с привлечением консультационной и информационной поддержки клуба «Эльбрус».

Как лично Вы понимаете миссию клуба «Эльбрус»?

Это очень хорошая история, очень правильная. Дело в том, что одно из наибольших приобретений в конкурсе, о котором я еще не сказал, это его участники, круг единомышленников и профессионалов из самых разных областей.

«Эльбрус» уже объединил два сезона, а скоро будет и третий, и без клуба коммуникация между сезонами отсутствовала бы. Социальные проекты, на мой взгляд, лучший способ наладить прочные социальные связи между Лидерами. Клуб еще очень молодой организм, и его работа не лишена «детских болезней», но мы вместе работаем чтобы стать лучше.

«Эльбрус» — это социально ориентированный проект. Александр, скажите, в чем заключается Ваш социальный проект в рамках конкурса «Сердце Лидера»?

Проект «Сердце лидера» имел для меня особое значение на пути к победе. В полуфинале я попал в «лист ожидания», не пройдя в финал напрямую. Решение об участии в финале, принималось по результатам оценки социального проекта.

В моем случае, это образовательный проект «Познавай!», направленный на развитие метапредметных навыков у школьников. Мы создали проект на базе школы имени Горчакова в городе Павловске — серию мероприятий, включающих фестивали, выставки, конкурсы проектов, и ряд других событий, открывающих детям глаза на то, что учиться интересно.

Процесс получения знаний не означает постоянное пребывание в классе — это и командная работа, и коммуникация, и возможность проявить лидерские качества. Мы представляли этот проект в Фонд президентских грантов, но, к сожалению, по результатам июньского рассмотрения, не прошли. Знаем, где ошиблись, над чем надо работать и что скорректировать, поэтому попробуем еще раз сентябре. Проект интересный, он развивается и живет своей жизнью. Школа Горчакова «горит» этим проектом, поэтому проект развивается.

Замечательно, что Вы продолжаете работать над своими проектами, вне зависимости от их официального статуса. Участие в проекте «Восхождение на Эльбрус» — это тоже Ваша инициатива?

Я поднимался на Эльбрус дважды по собственной инициативе, а сейчас собираюсь это сделать вместе с победителями второго сезона конкурса «Лидеры России». Первый раз в горы я попал случайно, второй раз уже осознанно. Попытки были удачные, и каждая из них предваряла какой-то новый жизненный этап. Для меня переход на качественно новый уровень требует если не сверх-, то, по меньшей мере, ненормативных усилий. Именно во время восхождения происходит победа над собой, именно она позволяет двигаться дальше намного быстрее и увереннее.

Какой будет третья попытка? Я не знаю, но надеюсь на успех. Есть осознанная потребность подняться еще на одну ступень, выйти на кардинально новый качественный уровень жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, клуб «Эльбрус» — сообщество победителей конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей».

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