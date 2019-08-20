Ханты-Мансийский район, Югра, 20 августа, 2019, 13:58 — ИА Регнум. В Югре жители деревни Шапша на протяжении пяти лет безрезультатно обращаются в различные инстанции района и округа с просьбами газификации домов, расположенных на улицах Зеленая, Парковая и Новая. Пока нет газа, им приходится отапливать дома электроэнергией. тратя на это по 10 тыс. рублей в месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ.

Счетчик на электричество

«Несмотря на то, что на территории деревни расположены несколько газопроводов, часть из которых проходит непосредственно по нашим улицам, мы всё равно вынуждены отапливать наши дома электроэнергией, что обходится около 10 тысяч рублей в месяц», — сообщили сельчане общественникам.

Как выяснилось, районная власть действительно не может помочь сельчанам, так как данная территория деревни в настоящее время передана автономному округу для строительства инженерных сетей к ландшафтному зоопарку и дому-интернату для престарелых. Объекты должны были появиться ещё в 2014 году, но подрядчик их не достроил и исчез.

Как поясняет представитель управления капитального строительства Андрей Блажков, объекты должны возвести к концу 2019 года. И только потом из собственности ХМАО землю для газоснабжения передадут в собственность администрации Ханты-Мансийского района.

Чтобы ускорить процесс, эксперты ОНФ предложили властям района работать на опережение: актуализировать проект газификации данных улиц, чтобы потом не тратить на это время.