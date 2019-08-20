Санкт-Петербург, 20 августа, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Построенный на «Северной верфи» новейший корвет «Гремящий» (проект 20 385) отправился из Санкт-Петербурга в Балтийское море для завершения заводских ходовых испытаний и дальнейшего прохождения государственных испытаний.

ПАО «Северная верфь» Корвет «Гремящий» уходит на испытания

Как сообщили 20 августа в ПАО «Северная верфь», ходовые испытания продолжатся около трех месяцев, во время которых на корвете проверят работу всех корабельных систем и спецтехники в эксплуатационных и боевых режимах.

Через несколько дней к «Гремящему» на Балтике присоединится фрегат «Адмирал флота Касатонов», также завершающий заводские испытания.

Государственные испытания обоих новейших боевых кораблей намечены на декабрь 2019 года. После их успешного прохождения корвет «Гремящий» отправится к месту службы на Тихоокеанский флот, а фрегат «Адмирал флота Касатонов» — на Северный флот.

Как сообщало ИА REGNUM, корвет «Гремящий» (головной корабль проекта 20 385) был спущен на воду 30 июня 2017 года. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения надводных вражеских кораблей и подводных лодок, организации высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей.

При помощи особой архитектуры и композитных материалов со специальными покрытиями, а также благодаря встроенным в корпус вооружению и антеннам, у корвета значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Водоизмещение корветов проекта 20 385 — 2200 тонн. Длина — 104 метра, ширина — 13 м. Скорость — до 27 узлов, дальность плавания — 3500 миль, автономность — 15 суток, экипаж — 99 человек.

Гремящий» будет оснащен крылатыми ракетами «Калибр», а также зенитными ракетами, артиллерийскими установками и противолодочным вооружением.