Люксембург, 20 августа, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Решение экстренно сажать самолёт авиакомпании Air France, который следовал из Москвы в Париж, командир воздушного судна принял после оповещения о возможной неисправности в системе торможения. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.

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«Вероятно, это было ложное срабатывание, но из соображений безопасности экипаж всё же решил посадить самолёт», — приводит РИА Новости слова представителя Air France.

В пресс-службе аэропорта Люксембурга подтвердили, что рейс AF1145 совершил посадку «в связи с экстренной ситуацией на борту». Какое количество пассажиров находилось на борту лайнера, не уточняется. Предполагается, что после проверки самолёт продолжит полёт.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс Москва — Париж, сегодня, 20 августа, совершил экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.