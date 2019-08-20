Чебоксары, 20 августа, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Чувашии распространило детали уголовного дела в отношении бывшего инспектора ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Шумерлинский», которого подозревают в служебных подлогах. Следствие установило шесть эпизодов, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя ведомства Олег Дмитриев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Следствие полагает, что в марте, мае и июне 2019 года в Шумерле подозреваемый шесть раз при выявлении нарушений водителями (в частности, за непристёгнутый ремень безопасности, управление транспортными средствами в отсутствие обязательного страхования и водительских прав, за остановку в зоне действия знака «остановка запрещена») «для улучшения показателей своей работы» «выносил постановления о привлечении их как пешеходов к административной ответственности». Речь идёт о статье 12.29 КоАП РФ, предусматривающий 500 рублей штрафа за переход проезжей части вне «зебры».

В отношении злоумышленника возбуждено шесть уголовных дел, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.