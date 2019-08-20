Москва, 20 августа, 2019, 13:45 — ИА Регнум. На вторичном российском авторынке в 2019 году было реализовано на 7% больше машин, чем год назад. Об этом 20 августа со ссылкой на специалистов «Авито» сообщает RG.

Дизельный двигатель Peugeot 1.5

Лидером среди городов по продажам подержанных дизельных автомобилей является Красноярск. В этом городе в этом году было реализовано на 35% больше, чем в прошлом. На втором месте Ульяновск, где рост составил 21%. Тройку лидеров замыкает Краснодар (15%).

Падение спроса на автомобили с дизельным агрегатом отмечено в Екатеринбурге (-9%), Тюмени (-6%) и Волгограде (-6%).

Наиболее часто в России перепродают дизельные авто компаний Volkswagen (14% от общего спроса), Mercedes-Benz (13%), Toyota (11%), BMW (8%) и Ford (7%).

Напомним, по итогам шести месяцев 2019 года самым покупаемым новым дизельным легковым автомобилем в России стал Mitsubishi Pajero Sport. За полгода авто приобрели 3629 российских автолюбителей.

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