Тбилиси, 20 августа, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Перспективы укрепления грузино-китайских отношений в экономической сфере обсудили посол Китая в Грузии Ли Ян и грузинский председатель правительства Мамука Бахтадзе. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе премьер-министра Грузии.

Китайские туристы

Китайский дипломат отметила, что по итогам первой половины 2019 года число туристов из Китая в Грузию увеличилось на 50%. По её словам, к концу года этот показатель возрастет еще больше.

Во время переговоров стороны отметили положительную динамику двусторонней торговли. Собеседники также обсудили инициативу «Один пояс — один путь» и форум Шёлкового пути.

Напомним, в мае 2019 года государственный советник, министр иностранных дел Китая Ван И посетил Тбилиси и встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Китайский дипломат высоко оценил роль Грузии как связующего звена между Европой и Азией.

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