Орел, 20 августа, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Тенденция снижения численности рабочей силы, держащаяся в Орловской области последние годы, сохранилась и в первом полугодии 2019 года, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные 19 августа Орёлстатом.

Бен Шан. Безработные. 1938

Так, в январе-июне в регионе в предприятиях и организациях всех форм собственности работало 207,1 тыс. человек. За год число работников в регионе сократилось на 1,7%, или 3,7 тыс. человек. По данным на июнь только 78,1% от сотрудников (160,1 тыс.) работали в штате, а на условиях совместительства и по договорам работали 6,4 тыс. человек.

Самое большое сокращение численности работников произошло в сфере по операции с недвижимостью (93,4% к первому полугодию 2018 года), а также в сфере «предоставления прочих видов услуг» (90,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-мае 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года число работников в организациях Орловской области сократилось на 4,2 тыс. человек.