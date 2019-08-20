Москва, 20 августа, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Любовь Никитина обладает имуществом на сумму более 160 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация о её доходах. Откуда у некогда простой учительницы такие богатства и почему в рядах КПРФ вместо коммунистов мы все чаще видим капиталистов и олигархов?

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

Из официальной информации о средствах и имуществе Никитиной следует, что в 2018 году доходы Никитиной составили 8,1 млн рублей, из которых около 7 млн — это доходы от продажи нежилых помещений, чуть больше 1 млн — доходы по вкладам, и еще 163 тысячи — скромная пенсия коммунистки.

Данные о ее имуществе выглядят не менее впечатляюще. Например, есть четыре крупных земельных участка в деревне Афонасово Александровского района Владимирской области, примерная кадастровая стоимость которых составляет 3,6 млн рублей. В той же деревне у Никитиной имеется три больших дома. Их приблизительная рыночная стоимость — 7 млн рублей.

Дальше — больше, а именно шесть квартир, три из которых находятся в солнечном городе Геленджике на Черном море, а еще три — в Москве, на Симферопольском бульваре. Их примерная рыночная стоимость — 69,9 млн рублей.

Также у Никитиной имеются в Москве и Геленджике шесть нежилых помещений, стоимость которых оценивается в 63 млн рублей. Вдобавок к этому Никитина располагает 21,8 млн рублей на своих банковских счетах.

Возникает вопрос: откуда у призывающей за социальную справедливость коммунистки такие богатства? Ведь в своей биографии на сайте КПРФ Никитина указывает, что в советские времена она работала простым учителем русского языка и литературы, затем инспектором школ Министерства просвещения СССР. Далее — ученым секретарем и заведующей лабораторией в Российской Академии образования. Также в начале 90-х Никитина создала Общероссийскую общественную организацию «Детские и молодежные социальные инициативы», параллельно занимаясь научной и общественной деятельностью. С 2013 года Никитина является членом общественного консультативного совета политических партий при Московской городской думе от КПРФ.

При этом о первичных источниках своих доходов Никитина умалчивает.

Впрочем, жизнь показывает, что КПРФ с коммунизмом связывает лишь название партии, а некоторые из «коммунистов» все больше похожи на неподдельных капиталистов и даже олигархов.

Достаточно вспомнить, что самым богатым лидером думских фракций по итогам 2018 года является бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который заработал 7,9 млн рублей.

Помимо «легальных богачей» в КПРФ встречаются и обычные коррупционеры. Например, не так давно министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шевердабыл задержан в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в превышении полномочий. По версии следствия, он вместе со своими партнерами незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в заказнике «Туколонь». Речь идет о площади порядка 120 га, ущерб оценивается примерно в 748 млн рублей. Причем позже стало известно, что Иркутское областное отделение КПРФ выступило против ареста Шеверды.

Сюда же можно отнести забавную историю из Курска, где депутат местной областной думы от КПРФ Игорь Астапов «забыл» указать в декларации о доходах покупку супругой 27 квартир, после чего лишился своего мандата.

Представители КПРФ из губернаторского корпуса тоже не отстают от своих коллег.

Например, в январе 2019 года стало известно, что представители иркутского отделения КПРФ совместно с губернатором региона Сергеем Левченко освоили 5 млн рублей из регионального бюджета на освещение собственной деятельности.

Но это не самое громкое дело в истории Левченко. Ранее пользователи социальных сетей призвали отправить Левченко в отставку с поста губернатора после публикации видеозаписи варварской охоты, в ходе которой был застрелен спящий в берлоге медведь. Впрочем, сам Левченко утверждал, что это был медведь-шатун.

Его соратник по партии и коллега по губернаторскому цеху Валентин Коновалов также успел прославиться недобрыми делами. Например, в декабре 2018 года губернатор Хакасии выдал огромные премии руководителям региональных министерств и другим чиновникам. Как сообщали СМИ, вознаграждение в размере 300% от ежемесячного оклада получила заместитель губернатора Хакасии Юлия Исмагилова. Огромные премии получили заместитель губернатора Андрей Асочаков, глава минфина Ирина Войнова, а также министр труда Ирина Ахметова и еще десяток других руководителей региональных министерств и ведомств. Причем никто из вышеперечисленных к моменту начисления премии не проработал на своих должностях и двух месяцев.

И все это происходило на фоне не утихающих скандальных историй с офшорами и прочим криминалом экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина, которого беглый олигарх Михаил Ходорковский в свое время назвал «хорошим бизнесменом».

Получается, что на фоне вышеперечисленных деятелей компартии Никитина смотрится вполне гармонично. В этой связи весьма нелепо выглядит призыв Никитиной во «ВКонтакте» приходить 17 августа в центр Москвы на митинг, в названии которого фигурировала фраза «За власть закона и социальные права граждан!».

Не пора ли руководству КПРФ провести нормальную сверку количественного и качественного состава членов партии, попутно выяснив, соответствуют ли такие, как Никитина, идеалам партии? Чтут ли они заветы Ильича?

Ведь, с одной стороны, в российском обществе действительно существует запрос на сильную левую партию. С другой стороны, никто сегодня так не дискредитирует идеи социализма, как представители КПРФ. Товарищу Зюганову с сотоварищами об этом стоило бы серьезно задуматься.