Москва, 20 августа, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В аэропорту Люксембурга совершил экстренную посадку самолёт рейса Москва — Париж, сообщает ТАСС.

confused_me Самолет

Воздушное судно авиакомпании Air France выполняло рейс AF1145. Информацию о ЧП агентству подтвердили в аэропорту. Причиной названа «экстренная ситуация на борту».

Подробностей случившегося пока нет, информация уточняется.

По данным сервиса Яндекс. Авиабилеты, рейс AF1145 компании Air France вылетел в 9:00 из московского аэропорта «Шереметьево».