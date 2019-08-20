Рейс Москва – Париж экстренно сел в аэропорту Люксембурга
Москва, 20 августа, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В аэропорту Люксембурга совершил экстренную посадку самолёт рейса Москва — Париж, сообщает ТАСС.
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Самолет
Воздушное судно авиакомпании Air France выполняло рейс AF1145. Информацию о ЧП агентству подтвердили в аэропорту. Причиной названа «экстренная ситуация на борту».
Подробностей случившегося пока нет, информация уточняется.
По данным сервиса Яндекс. Авиабилеты, рейс AF1145 компании Air France вылетел в 9:00 из московского аэропорта «Шереметьево».