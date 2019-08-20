Париж, 20 августа, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануюля Макрона о переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Как написал Хольтген, Макрон и Путин рассматривают возможность возобновления переговоров по Украине в «нормандском формате» в ближайшие недели.

«Совет Европы и генеральный секретарь Турбьёрн Ягланд полностью поддерживают процесс», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Макрон на переговорах с Путиным поднял вопрос о проведении новой встречи в «нормандском формате» (четырехсторонняя встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины для урегулирования ситуации в Донбассе).

В свою очередь российский лидер подчеркнул, что «встреча в «нормандском формате» должна приводить к конкретным результатам», намекая на то, что предыдущие встречи к серьезным конкретным результатам не привели.

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