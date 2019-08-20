Ростов-на-Дону, 20 августа, 2019, 13:27 — ИА Регнум. В Ростовской области более 11 млрд рублей направят на создание дошкольных мест и строительство, ремонт и оснащение школ. Средства должны быть освоены до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.

Макс Либерманн. Детский сад в Амстердаме. 1880

«В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» предусмотрено более 4,5 млрд рублей. По проекту «Современная школа» еще 6,8 млрд рублей запланировано на строительство, ремонт и оснащение школ. Как видите, впереди много дел», — отметил глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году о нехватке детских садов и школ заявляли жители Ростова-на-Дону. Они обратились со своим вопросом на «Прямую линию» с президентом РФ. Реакция региональных властей последовала незамедлительно.

Ранее ростовские власти заявили, что в некоторых районах областного центра нехватка школ ощущается наиболее остро.