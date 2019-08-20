Минздрав РФ призвали не давать противоречащих Конституции рекомендаций
Москва, 20 августа, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Работников нельзя оценивать по тому, сколько сигарет он выкурил в течение рабочего дня, считает вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Наталья Золотых. Об этом она заявила 20 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя инициативу Минздрава о введении штрафов за курение на рабочем месте.
Кроме того, она назвала невыполнимыми рекомендации Минздрава.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, введение в России штрафов за курение на рабочем месте в соответствии с инициативой Минздрава станет нарушением действующего Трудового кодекса. В ведомстве напомнили, что, согласно кодексу, все граждане должны иметь равные возможности для осуществления своих способностей к труду, и ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, является недопустимым. Исходя из этого, курение «не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы», подчеркнули в Минтруде.