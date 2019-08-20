Сухум, 20 августа, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Пятьдесят четыре международных наблюдателя уже подтвердили свое участие в выборах президента Абхазии. Об это 20 августа сообщает агентство «Абхазия-Информ» со ссылкой на слова представителя Центризбиркома Абхазии.

Fry1989 Карта-флаг Абхазии

Как отметила старший советник спикера парламента Абхазии по международным связям Галина Страничкина, на приглашение спикера Валерия Кварчии присутствовать на выборах президента откликнулись семь депутатов Госдумы Российской Федерации и четыре сенатора, а также три представителя Парламентского собрания России и Белоруссии.

В Абхазию приедет делегация ассоциации «Друзья Крыма». В составе делегации будут также представители Германии, представители всекитайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии. Наблюдать за выборами в Абхазии будут посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес, депутаты Бундестага (ФРГ), представители Венесуэлы, а также экспертных кругов Турции и Бельгии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы президента Абхазии состоятся 25 августа. На должность претендуют 10 кандидатов, восемь их которых выдвинуты инициативными группам граждан (Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Отырба, Астамур Тарба, а также действующий глава государства Рауль Хаджимба) двое — политическими партиями (Алхас Квициниа — от партии «Амцахара», Леонид Дзапшба — от партии «Акзаара»). Голосование будет проходить в 152 избирательных участках. За пределами Абхазии организованы избирательные участки в Москве, Черкесске и Стамбуле.