Иркутск, 20 августа, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Власти Иркутской области весьма оперативно отреагировали на информацию о проблемах с отопительным сезоном в Приангарье, опубликованную накануне на сайте сибирского полпреда Сергея Меняйло по итогам селекторного совещания. Сегодня, 20 августа, сайт региона со ссылкой на слова заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгения Ветрова, известил, что область встретит отопительный период своевременно.

Борис Кустодиев. В комнатах зимой. 1915

По словам замминистра, потребность в топливе на отопительный период 2019—2020 годов составляет 1,55 млн т угля и 53,3 тыс. т жидкого топлива. На 15 августа фактический запас угля в Приангарье составлял 161,3 тыс. т или 63,9% от нормативного, жидкого топлива — 12,1 тыс. т или 101,7% от нормативного.

«У нас пока нет оснований предполагать, что где-то в области начало отопительного сезона может задержаться», — заявил Евгений Ветров.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня, пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек. В ходе совещания у сибирского полпреда Сергея Меняйло, состоявшегося 19 августа, было заявлено о сохраняющихся проблемах на коммунальных объектах в населённых пунктах Иркутской области, пострадавших от паводка, — городах Тулуне и Нижнеудинске, а также на ТЭЦ в Байкальска.

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