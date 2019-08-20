Нью-Дели, 20 августа, 2019, 13:32 — ИА Регнум. В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о радикализации оппозиционных лидеров индийского Кашмира. Об этом 19 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Согласно официальному заявлению МИД Индии, в ходе беседы Нарендра Моди подчеркнул, что радикализация оппозиционных элементов в штате Джамму и Кашмир, а также их антииндийские настроения препятствуют обеспечению мира и стабильности в регионе. По словам премьер-министра Индии, Нью-Дели стремится искоренить терроризм в Кашмире, а также защитить индийскую территорию от действий трансграничных террористических группировок. В ходе беседы Дональд Трамп также заявил о необходимости скорейшего ослабления напряженности в индийско-пакистанских отношениях.

Телефонная беседа Моди и Трампа стала первым личным разговором лидеров двух стран после объявления правительством Индии о своем решении ликвидировать особый статус штата Джамму и Кашмир. Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции, в которой были закреплены привилегии Джамму и Кашмира. Пакистан решительно осудил действия своего южного соседа, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирскую проблему в одностороннем порядке.