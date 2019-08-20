Москва, 20 августа, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Жители городов-миллионников России пояснили, сколько денег нужно, чтобы собрать ребёнка в школу. Больше всего трат у семей в Красноярске и Новосибирске, меньше всего — в Перми. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

А.В. Волков. Первое сентября. 1951

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Так, среднестатистические семьи в Красноярске и Новосибирске потратили на подготовку ребенка к школе в среднем по 9 тыс. руб., в Москве — 8 тыс. 700 руб., в Казани и Уфе — 8 тыс. 500 и 8 тыс. 400 руб. соответственно.

По 8 тыс. 100 руб. потратили на подготовку ребенка родители школьников из Екатеринбурга и Ростова-на-Дону, из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода — по 8 тыс. руб., из Самары — 7 тыс. 800 руб.

Израсходовали в среднем по 7 тыс. 700 руб. на сборы детей в школу семьи в Челябинске и Омске, в Волгограде — 7 тыс. 300 руб., в Воронеже 6 тыс. 800 руб., в Перми — 6 тыс. 500 руб.

Опрос проведен 1−19 августа 2019 года в 15 городах-миллионниках России. Опрошены 7500 родителей, у которых есть дети школьного возраста (по 500 человек в каждом городе).

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре рассказали о требованиях к материалу и форме школьных ранцев, а также о максимально допустимом по нормативам весе рюкзака для учащихся разных классов.

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