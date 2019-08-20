Сухум, 20 августа, 2019, 12:58 — ИА Регнум. 21 августа в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба состоится премьера спектакля режиссера Адгура Кове «Ромео и Джульетта», сообщает АпсныПресс.

Abkhazia-tp.ru Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба

На пресс-конференции генеральный директор драмтеатра Нодар Чанба отметил, что подготовка нового проекта длилась около года. Специально для новой постановки поэт Геннадий Аламиа перевел произведение на абхазский язык.

Режиссер-постановщик спектакля Адгур Кове подчеркнул, что одной из задач новой постановки являлось привлечение молодежи в театр с целью дать возможность реализоваться. Поэтому значительная часть ролей спектакля отдана молодым выпускникам театральных училищ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце сентября государственный драматический театр Южной Осетии им.К. Хетагурова откроет свой сезон премьерой спектакля «Фатима».