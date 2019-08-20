Москва, 20 августа, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Заместитель председателя Пенсионного фонда России Алексей Иванов отстранён от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение от 19 августа за подписью председателя правительства России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Pfrf.ru Алексей Иванов

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«Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместитель председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с утратой доверия», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Иванов был задержан сотрудниками ФСБ 10 июля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в течение трёх лет Иванов получил от частной структуры незаконное вознаграждение на общую сумму порядка 4,4 млн рублей.

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Иванов свою вину признал и написал прошение об отставке. Ему может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Москве.