Москва, 20 августа, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Полномочия банков блокировать карты клиентов на свое усмотрение снизит популярность безналичных платежей — средства будут стараться передавать наличными не только мошенники, но и обычные граждане, которые не захотят рисковать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

В Ассоциации банков России обсуждается предложение разрешить банкам блокировать карты клиентов на срок до 30 рабочих дней, если банку покажется подозрительной проведенная операция или платежный перевод. При этом блокировать предлагается карту получателя без предупреждения и согласия клиента-отправителя.

«Это в значительной степени сократит использование электронных платежей. Сегодня уровень их использования довольно высокий, особенно в крупных городах, но сейчас мы вернемся к «доисторическим временам», когда будет гулять нал», — отмечает Емельянов.

Это, в свою очередь, может привести к росту теневого сектора экономики, опасается депутат. Однако при этом он не исключает, что если подобный законопроект будет внесен в Госдуму, то шанс того, что большинство депутатов его поддержат, очень велик.

«Банковское лобби очень сильно — видимо, они имеют с этого какие-то выгоды. Если посмотреть на то, как лоббируют банки свои интересы, то это одно из самых сильных лобби в Госдуме и правительстве. Практически всё, что решают банкиры, — всё проходит, и самый наглядный пример с вопросом о комиссиях. В банках берут сумасшедшие комиссии за платежи, сколько общественность не обращала на это внимание, всё как с гуся вода. И уж если в таких социально вредных вещах банкиры отстаивают свою позицию, то в случае с этой инициативой они сумеют пробить ее довольно легко. Но это будет печально», — подчеркнул Емельянов.