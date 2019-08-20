Москва, 20 августа, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Клиентам российских банков, возможно, придётся задуматься о том, чтоб хранить свои сбережения не на картах, а в облигациях или с помощью других инструментов, считает начальник управления регионального развития ИФК «Солид» Алексей Клочко. Об этом он заявил 20 августа ИА REGNUM, комментируя новость о том, что российские банкиры намерены предложить такие поправки в законы, которые позволят им блокировать карты клиентов, если возникнет подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

«Да, блокировка сомнительной транзакции — это здравая и понятная идея, — сказал Клочко. — Тем не менее логика блокировки карты сама по себе — не клиентоориентированное решение. Основная задача банков — это обеспечивать безопасность средств, но какими методами? На мой взгляд, банкам необходимо усиливать защиту операций дополнительными смс-подтверждениями, пин-кодами. Но банку проще и дешевле не оттачивать сервисы, а заставить клиента, который разместил в банке свои деньги, доказывать, что он честный человек».

При этом эксперт подчеркнул, что закон ставит под сомнение сохранность средств в банках, доход по сбережениям невысокий, а то и вовсе нет процентов по остаткам на карте. В такой ситуации, по мнению Клочко, клиентам пора всерьёз рассматривать иные инструменты сбережения и приумножения средств, особенно если учесть, что доход на остаток средств на картах зачастую существенно ниже, чем в любом инвестиционном продукте, например облигациях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Владислава Гинько, в РФ нет необходимости предоставлять банкам дополнительные инструменты для блокировки банковских карт, так как у банков уже есть соответствующие полномочия. Более того, они обязаны это делать, так как в противном случае это может послужить основанием для отзыва лицензии у этого банка.