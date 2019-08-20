Обнинск, Калужская область, 20 августа, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Мусорный полигон в Тимашово под Обнинском Калужской области закроется — он выработал свой ресурс и будет рекультивирован. Дополнительная резервная «карта» для приема мусора на полигоне Тимашово строиться не будет, сообщили 20 августа корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Как считает глава администрации города Владислав Шапша, в связи с закрытием полигона в Тимашово необходимо активизировать работу по раздельному сбору и сортировке мусора, чтобы отправлять на переработку в строящийся Износковском районе Калужской области экотехнопарк как можно больше объемов. Для этого уже построен мусоросортировочный комплекс на территории «Спецавтохозяйство Обнинск».

Ранее калужский губернатор Анатолий Артамонов на заседании регионального правительства уделил отдельное внимание проводимой в муниципалитетах работе по выделению земельных участков для размещения объектов обращения с отходами. По мнению главы региона, предварительная сортировка мусора и создание перегрузочных площадок должны осуществляться на местах.

«Каждый муниципалитет должен сам заниматься своей проблемой, чтобы никому не было обидно. А уже в дальнейшем поставлять мусор на крупные предприятия для окончательной переработки и утилизации», — сказал Анатолий Артамонов.