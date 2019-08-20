Вильнюс, 20 августа, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 20 августа, отправился с визитом в Эстонию, который станет для него первым в этой стране в качестве президента Литвы. Однако визит, названный канцелярией президента «ознакомительным», превратился в по-настоящему рабочий, поскольку одной из главных тем переговоров с эстонскими властями Науседа наметил вопрос поддержки литовского бойкота Белорусской АЭС и отказ от покупки энергии с этой станции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гитанас Науседа

«Президент обсудит и энергетические темы — синхронизацию энергосетей с континентальными энергосетями, создание единого газового рынка ЕС, а также безопасность Белорусской АЭС в Островце. Намечается уделить время и обсуждению общих вопросов развития транспортной инфраструктуры, таких как Rail Baltica и Via Baltica», — сообщает пресс-служба Науседы.

Президент Литвы планирует встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, председателем парламента Хенном Пыллуаасом, а также с членами литовской диаспоры Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердила решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. Решение утверждено и правительством Латвии — электроэнергию в том числе и с Белорусской АЭС Латвия намерена покупать, когда станция будет запущена. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.

До сих пор неясно, как это может происходить технически: транзитом через Литву в Латвию, а затем уже продажа из Латвии всем странам Прибалтики, либо из Белоруссии в Россию, а затем в Латвию через соединения у Пскова. Первый вариант, настаивают в Литве, невозможен из-за принятых законов против БелАЭС.

Однако в этом случае речь не идёт о продаже такой электроэнергии напрямую, а лишь о транзите в Латвию через территорию Литвы. Если Литва не позволит такой пропуск, то грозит попасть уже в общеевропейский скандал и открытую торговую войну с ближайшим соседом — Латвией. Второй вариант технически сложнее из-за более слабой линии электропередачи и существующей и так постоянной нагрузки на этом участке.