Москва, 20 августа, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Заработные платы в РФ растут медленнее, чем производительность труда, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 20 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о росте зарплат в РФ.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«В странах центра капитализма (так называемых развитых странах — прим. ИА REGNUM ) ситуация с зарплатами в последние десятилетия очень специфическая. Например, в США зарплаты растут намного медленнее производительности труда. И этот разрыв сегодня уже составляет полтора раза относительно 1970 года. Экономика работает производительнее, а доходы трудящихся растут медленно. Как минимум ориентиром должна быть растущая производительность труда. Если экономика работает эффективнее, это должно отражаться на положении граждан».

В РФ, как добавил Комолов, в настоящее время заработные платы растут медленнее производительности труда. По словам экономиста, был короткий промежуток времени в 2000-е годы, когда они росли быстрее, но этот процесс быстро сошел на нет, и сегодня производительность растёт быстрее, что является источником социального расслоения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, проведённого страховой компанией «Сбербанк страхование жизни», показали, что в России для достойной жизни необходимо зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц. Наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали жители Москвы — почти 100 тыс. рублей, далее идут Санкт-Петербург (77 тыс. рублей) и Владивосток (75 тыс. рублей).