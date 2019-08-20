Токио, 20 августа, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита «Большой семёрки» во Франции, который пройдет с 24−27 августа. На очередной японо-американской встрече будет подниматься вопрос безопасности на Корейском полуострове и в Персидском заливе.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», Япония по-прежнему не приняла однозначного решения, примет ли она участие в антииранской коалиции с Соединенными Штатами в Ормузском проливе. Кроме того, в свете недавних запусков Северной Кореей баллистических ракет очевидна стала разница во взглядах на проблему со стороны обеих стран: Токио считает ситуацию крайне напряженной и требует принятия совместных с Вашингтоном мер, в то время как США не спешат с ответом.

На встрече Абэ хочет отдельное внимание уделить и японо-южнокорейскому спору, из-за которого отношения Токио и Сеула уже значительно ухудшилилсь. Отдельно также будут проводиться переговоры для скорейшего заключения всеобъемлющего японо-американского торгового соглашения.