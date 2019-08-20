Астана, 20 августа, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снялся в клипе и спел песню собственного сочинения. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе бывшего главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

На видео Назарбаев идет по горной местности и напевает песню «Үш қоныр», после чего за кадром песня начинает исполняться профессиональными музыкантами. Первый президент прокомментировал ролик: «Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта во время церемонии вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь Нурсултана Назарбаева. Токаев назвал первого президента пожизненным «отцом народа».