Обнинск, Калужская область, 20 августа, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Оригинальное поликарбонатное остекление производства Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина было применено в реставрационных работах военно-транспортного самолета-памятника Ан-12, который установлен на въезде аэродрома калужского города Ермолино, где базируется авиаполк федеральной службы войск Росгвардии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Technologiya.ru Поликарбонатное остекление производства «Технологии» применено в реставрационных работах самолета-памятника Ан-12

«Это четвертый военный самолет, восстановленный с участием специалистов предприятия. И это реальный вклад трудового коллектива в сохранение истории нашей великой страны, популяризацию знаний о нашей славной авиации», — сказал генеральный директор «Технологии» Андрей Силкин.

Еще одним «историческим» подарком для жителей Еромлино стали демонстрационные полеты легендарного бомбардировщика Красной Армии «Илья Муромец». Радиоуправляемую модель поднял в воздух её создатель — инженер предприятия из Обнинска Андрей Федоренко.

Монумент «Самолёт Ан-12» на аэродроме Росгвардии будет не только служить данью уважения лётчикам транспортной авиации, но и станет началом формирования в Калужской области аналогом подмосковного парка «Патриот».