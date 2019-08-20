Тбилиси, 20 августа, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Представители правительства Грузии и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты и сохранения культурных ценностей, сообщает 20 августа «Грузия Online».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Документ, который включает в себя общие принципы сотрудничества, подписали министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили и глава комиссии США по сохранению культурного наследия Пол Пакер.

Отметим, соглашение о сотрудничестве между двумя странами в области культурного наследия было достигнуто в рамках визита премьер-министра Грузии Амауки Бахтадзе в США.

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