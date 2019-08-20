Киев, 20 августа, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Инициатива нынешних властей Украины создать новый русскоязычный канал сомнительна, заявил украинский политический эксперт Сергей Быков сегодня, 20 августа, комментируя последние инициативы Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

ИА REGNUM напоминает, что заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в конце июля заявил в одном из интервью, что Украине для усиления позиций в информационной борьбе необходимо создать всемирный русскоязычный канал. Тема получила продолжение 15 августа, когда вышло интервью заместителя главы офиса президента Украины Юрия Костюка «Громадському». Чиновник уточнил, что Украине нужен канал, который будет вещать на украинском, английском и русском языках и «будет работать на внешнюю политику».

«Канал, который будет на украинском и английском языках вещать, и в том числе на русском. Например, в крупных туристических гостиничных сетях. Вот есть [российский канал] Russia Today. У нас нет, в хорошем смысле этого слова, аналога. То есть определенный канал, который будет отстаивать интересы Украины, рассказывать об Украине», — сказал Костюк.

Быков же в своем комментарии отмечает, что прежде чем запускать «украинскую машину пропаганды» за рубеж, новой власти нужно укрепить информбезопасность внутри страны. По его словам, если идея соратников Зеленского реализуется в первозданном виде, то канал обречён.

«Обречён конкурировать с российским RT. А это даже не битва аматора с олимпийцем, а сродни метанию куриных яиц в танк «Армата» с надеждой его уничтожить… Украина может себе позволить заведомо проигрышную и сверхзатратную кампанию? Думаю, нет. По этой же причине закрыли проект Ukraine International. Кроме прочего, у нас уже есть «общественное иновещание», в том числе и по-русски. Но они не отличились особым успехом», — анализирует ситуацию политолог.

Вместе с тем эксперт считает, что внутри страны нужен мощный русскоязычный медиахолдинг, который будет делать качественный интересный контент.

«И бюджет нужен меньше, и эффективность будет выше», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что в офисе президента разрабатывают проект создания информационно-развлекательного канала.

«Мы проигрываем очень сильно информационно не только России, а и внутри страны. У нас все каналы принадлежат тем или иным людям, которые держат их, чтобы защитить себя», — сказал Шефир, добавив, что в окружении Зеленского считают, что «сугубо новостной канал никогда не станет мегапопулярным».