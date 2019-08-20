Псков, 20 августа, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В Псковской области за неделю работы предвыборной «горячей линии» поступило 17 обращений. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной избирательной комиссии.

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В большинстве случаев звонившие интересовались, какие именно выборы проходят в регионе, можно ли проголосовать досрочно и через интернет, но были и другие вопросы — социально-бытового характера.

«Больше всего вопросов касались качества медицинского обслуживания. Все подобные обращения систематизируют и направят в комитет по здравоохранению Псковской области», — сообщили в облизбиркоме.

Помимо жалоб на медицину, на предвыборную «горячую линию» поступили вопросы по ЖКХ и пенсионному обеспечению.

«Горячая линия» связи с избирателями начала работу в Псковской области 8 августа. Её традиционно организуют перед выборами в регионе с 2010 года. Организаторами «горячей линии» являются Общественная палата Псковской области, Псковское отделение Ассоциации юристов России, «Центр правового просвещения и медиации», Избирательная комиссия Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Псковской области состоятся 13 избирательных кампаний, среди них — дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2, выборы глав шести районов, выборы в органы местного самоуправления.