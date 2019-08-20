Омская область, 20 августа, 2019, 11:49 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Омской области сегодня, 20 августа, обнародовало подробности чрезвычайного происшествия на воде, которое, к счастью, закончилось благополучно. По данным спасателей, только сейчас стало известно о том, что 11 августа на озере Имшитык близ посёлка Солдатка в Знаменском районе местные жители спасли утопавших — двоих детей и взрослого мужчину.

ГУ МЧС по Омской области Лодка, затонувшая на озере в Знаменском районе Омской области

ГУ МЧС по Омской области На озере в Знаменском районе Омской области местные жители спасли утопавших

В официальном сообщении МЧС сказано, что если бы не помощь двух селян, которые увидели, как на середине водоёма перевернулась самодельная лодка, в которой находились четыре ребенка и мужчина, все могло трагично.

Со слов спасителей — жителей села Знаменское Владимира Мокрополова и Александра Васильева — во время происшествия они отдыхали на берегу озера, примерно на расстоянии 1,5 километров от места, где перевернулась лодка. Заслышав крики, они быстро добрались на автомобиле до ближайшей к пострадавшим точки на берегу и бросились в воду.

«Доплыли до перевернутой лодки с детьми на расстоянии примерно 150 метров от берега. Две девочки уже самостоятельно выплыли на берег. А вокруг лодки, пытаясь за неё зацепиться, барахтались двое детей и их отец. Мужчина уже терял силы и сознание, периодически скрываясь под водой. Я помог детям схватиться за лодку и стал толкать её вместе с ними до берега, а Александр вплавь стал тянуть до суши отца детей», — рассказал пояснил Владимир Макрополов.

Мужчина также подчеркнул, что почти у самого берега пострадавших помог затянуть в свою лодку местный житель — пенсионер Николай Шелуднёв, который тоже услышал крики и бросился на помощь. Благодаря неравнодушным людям остались в живых двое детей и один взрослый, отмечают спасатели.