Ярославль, 20 августа, 2019, 11:47 — ИА Регнум. В Ярославле будет построен новый путепровод через железную дорогу на Костромском шоссе. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yandex.ru/maps Железнодорожный переезд в Ярославле

Заказчиком работ выступает ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Москва — Архангельск», так как шоссе «Ярославль — Кострома» является частью федеральной трассы М-8. Строительство путепровода станет частью реконструкции дороги на Кострому.

Сейчас пересечение с Северной железной дорогой — одно из проблемных мест Костромского шоссе как для жителей Ярославля, так и для транзитного транспорта. На переезде работает автоматический шлагбаум, и во время прохождения поездов, а также в часы пик перед ним образуются пробки.

Новый путепровод, который пройдет над железной дорогой, существенно улучшит сообщение в этом месте. Согласно проекту контракта, работы должны быть завершены до 1 июня 2022 года. Начальная цена составляет 1 млрд 170 млн рублей. Подрядчик пока не определен.