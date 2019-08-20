Москва, 20 августа, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Инициатива Ассоциации банков России относительно блокировки карт клиентов банком при подозрении в перечислении на карту похищенных у другого лица средств выглядит логичной, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Банковские карты

«В 2018 году мошенники похитили у клиентов банков 1,3 млрд руб. с банковских карт, что на 44% превысило объем средств, похищенных с банковских карт в 2017 году. Цифры выглядят чудовищными и требуют срочного принятия эффективных мер по борьбе с хищениями денег с банковских карт.

Более того, наверняка подавляющее большинство владельцев банковских карт хотя бы один раз сталкивалось с ситуацией, когда вам звонит на домашний или мобильный телефон некий человек, называющий себя представителем одного из известных банков и рассказывает историю о том, что ваши деньги с карты были сегодня украдены, и чтобы восстановить сумму на карте, необходимо срочно сообщить ваш CVV. Некоторые доверчивые люди, не разобравшись в чём дело, сообщают звонящему конфиденциальные данные своей банковской карты, и вот тогда происходит настоящее хищение средств с этой карты.

Иногда мошенники используют более изощренные способы хищения денежных средств: звонят по телефону пенсионерам, называют себя представителями Пенсионного фонда России или Сбербанка и рассказывают доверчивым пожилым людям о произошедшем пересчете пенсии, либо прибавке к пенсии, после чего требуют от них немедленно сообщить конфиденциальные данные банковской карты, «иначе деньги не придут».

Последствия ясны — пенсионер, если окажется слишком доверчивым, лишится последних скудных средств, находящихся на карте. Ясно, что, если клиент обнаружил случай мошенничества и хищения средств с карты, он должен немедленно позвонить в банк, чтобы карту заблокировали. Но как быть, если клиент обнаружил слишком поздно, что деньги с его карты были украдены? Действующее законодательство не позволяет банку блокировать карту без разрешения клиента.

Инициатива АБР, если примет характер поправок в законодательство, позволит банкам самостоятельно блокировать карту любого клиента на два дня в случае поступления на нее сомнительных, с точки зрения банка, средств, пока клиент лично не подтвердит, что это легальная операция. В противном случае банк заблокирует карту сроком на 30 дней.

Конечно, у этой инициативы есть определенные минусы: например, неясно, почему банк будет блокировать сомнительные операции только в течение 30 дней, хотя уголовное дело, если будет заведено, будет продолжаться гораздо дольше, и пока неясно, каким образом этот срок может быть продлён.

Не исключены также случаи ошибки банков, когда зачисление на карту вполне легальных средств может быть квалифицировано банком как сомнительная операция, что будет создавать клиентам банков лишние неудобства и даже может привести к замедлению темпов роста рынка банковских карт.

В любом случае инициатива АБР может обсуждаться, в том числе с Банком России, и в ходе обсуждения она может быть усовершенствована и дополнена», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация банков России (АБР) предложила блокировать банковские карты без предупреждения, если банки сочтут, что деньги были зачислены на счёт мошенническим путём.

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