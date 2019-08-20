Якутск, 20 августа, 2019, 11:30 — ИА Регнум. На Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) в Якутии завершилась третья Всероссийская студенческая стройка «Север». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 августа.

Пресс-служба ВСС «Север» Построение на закрытии третьей Всероссийской студенческой стройки «Север»

Два месяца тяжёлой работы по обустройству Якутского центра добычи газа завершились для студентов из 37 субъектов РФ торжественной церемонией закрытия. На ней со словами благодарности в адрес юных рабочих выступили представители РСО (Российские Студенческие Отряды) и компании-работодателя «ГазАртСтрой» (ООО «ГАС»).

ИА REGNUM ). Юрий Болдырев, руководитель направления студенческих строительных отрядов. Благодаря этой стройке мы вновь убедились, что студотряды — это мощная отдельная единица. Вы вновь доказали, что труд крут! (#ТрудКрут — официальный хэштег движения —).

На церемонии закрытия стройки также подвели итоги двух месяцев работы студентов. Деятельность каждого отряда оценивалась по трём направлениям: производственные показатели (работа на стройке), комиссарская деятельность (участие в различных мероприятиях, победы в спортивных состязаниях) и по совокупности показателей.

Так, лучшим отрядом по производственным показателем стал ССО «Маяк» (Челябинская область), а по комиссарской деятельности — ССО «Ермак» (Новосибирская область). Новосибирским студентам также удалось стать абсолютными победителями стройки, показав лучший результат по совокупности показателей.

Помимо деятельности целых отрядов, оценивались также личные показатели бойцов. На церемонии закрытия объявили, что лучшим командиром ВСС «Север» стал Кропивницкий Александр из ССО «Атака» (г. Москва), а лучшим комиссаром — Бершадский Денис из ССО «Сольвейг» (Алтайский край).

Отдельно организаторы выделили победителей фото и видео-конкурса. Лучшими по фотомастерству стали студенты из ССО «Сольвейг», а в съёмке видеоматериала — ССО «Казань» (Республика Татарстан).

Напомним, ВСС «Север» была открыта в 2017 году. Студенты со всей России ежегодно трудятся, занимаясь обустройством Якутского центра газодобычи. С каждым годом количество участников стройки растёт — так, в 2019 году участие в ВСС «Север» приняли более 1200 представителей РСО.