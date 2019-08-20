Киев, 20 августа, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявляет о «неудовлетворительной» подготовке к грядущему отопительному сезону.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Об этом чиновник заявил вечером 19 августа на совещании президента Зеленского с представителями Кабинета министров и профильных ведомств по поводу ситуации на рынке электроэнергии, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Герус отметил, что количество угля на складах на 40% меньше прошлогодних запасов.

«У нас была сложная дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности с большими… и было сказано, что нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа ради получения высоких тарифов. Мы хотели бы, чтобы это не повторялось и компании держали достаточные объемы угля на складах», — отметил представитель Зеленского.

Комментировал ли ситуацию с углем сам президент, пресс-служба офиса главы государства не уточняет.

ИА REGNUM отмечает, что, согласно официальной информации, запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭЦ) энергогенерирующих компаний Украины по состоянию на 19 августа составляли 753,4 тысячи тонн, что на 46% (639,2 тысячи тонн) меньше, чем годом ранее.

Как отмечается, запасы угля антрацитовой группы составляют 262,8 тысячи тонн, что на 8,1% (19,7 тысячи тонн) больше прошлогодних. Запасы угля газовой группы составляют 490,6 тысячи тонн, что в 2,3 раза (или на 659 тысяч тонн) меньше, чем год назад.

Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков в середине августа заявил, что к дефициту угля и кризису в энергетике Украины могут привести нынешние действия Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования обоснованности формулы «Роттердам плюс».

Он подтвердил, что сейчас запасы угля на складах уже значительно меньше необходимых для беспроблемной работы энергосистемы страны. «Когда сейчас опять начали кошмарить из-за каких-то мифов, которые не подтверждены, эту отрасль, мы пришли к чему? Опять возвращаемся на три года назад. На складах, а сегодня август месяц, на складах 800 тысяч (тонн) угля, при том что должно быть 2 миллиона (тонн), минимум 1,5 млн тонн, как это было в прошлом и позапрошлом году. И перспектив нет, где этот уголь покупать и как», — заявил Плачков в комментарии «Украинским новостям».