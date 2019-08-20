В Ярославле инвестором стройки на месте депо будет фирма из Люберец
Ярославль, 20 августа, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Инвестировать в строительство нового жилого комплекса на месте троллейбусного депо в Ярославле будет компания «Тройка РЭД», об этом сообщил ярославский «Городской телеканал».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти анонсировали инвестиционный контракт, согласно которому на месте троллейбусного депо на улице Городской вал появятся жилые дома и школа. Само депо будет перенесено в трамвайное депо на Ленинградском проспекте.
Непосредственным застройщиком станет ООО «Специализированный застройщик «Перспектива», которая зарегистрирована в Ярославле и, соответственно, здесь же платит налоги. Сама же компания «Тройка РЭД» зарегистрирована в Люберцах. Компания позиционирует себя как один из 10 крупнейших застройщиков Московской области. В частности, она возводила комплекс «Новокрасково» в поселке Красково, главой администрации которого ранее был нынешний мэр Ярославля Владимир Волков.
Одним из подрядчиков «Тройки РЭД» была фирма СК «Развитие», которая являлась подрядчиком ремонта дома культуры «Ювента» в Переславле-Залесском, где Владимир Волков работал главой администрации после Красково. Претензии к ремонту «Ювенты» высказывали жители Переславля-Залесского.
Как сообщает «Городской телеканал», инвестор планирует вложить в строительство в центре Ярославля 2,5 млрд рублей. В обмен на площадку в центральном районе города он должен будет приобрести 10 новых троллейбусов для муниципального «Яргорэлектротранса», выделить деньги на строительство новой тяговой подстанции и сделать проект школы на Городском валу.
Подписан ли инвестиционный контракт, или это всего лишь планы, пока неизвестно. Неясно и то, за чьи деньги будет строится новая школа. В проектах бюджетов города и области этого объекта пока нет. В любом случае, троллейбусное депо с Городского вала пока не перенесено. Более того, для застройки участка необходимо вносить изменения в генеральный план города и правила землепользования и застройки. Это процесс предполагает публичные слушания, на которых люди могут высказаться и за изменения, и против них. Изменения должны будут утвердить депутаты муниципалитета Ярославля.