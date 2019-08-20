Ярославль, 20 августа, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Инвестировать в строительство нового жилого комплекса на месте троллейбусного депо в Ярославле будет компания «Тройка РЭД», об этом сообщил ярославский «Городской телеканал».

City-yaroslavl.ru План строительства жилого квартала в центре Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти анонсировали инвестиционный контракт, согласно которому на месте троллейбусного депо на улице Городской вал появятся жилые дома и школа. Само депо будет перенесено в трамвайное депо на Ленинградском проспекте.

Непосредственным застройщиком станет ООО «Специализированный застройщик «Перспектива», которая зарегистрирована в Ярославле и, соответственно, здесь же платит налоги. Сама же компания «Тройка РЭД» зарегистрирована в Люберцах. Компания позиционирует себя как один из 10 крупнейших застройщиков Московской области. В частности, она возводила комплекс «Новокрасково» в поселке Красково, главой администрации которого ранее был нынешний мэр Ярославля Владимир Волков.

Одним из подрядчиков «Тройки РЭД» была фирма СК «Развитие», которая являлась подрядчиком ремонта дома культуры «Ювента» в Переславле-Залесском, где Владимир Волков работал главой администрации после Красково. Претензии к ремонту «Ювенты» высказывали жители Переславля-Залесского.

Как сообщает «Городской телеканал», инвестор планирует вложить в строительство в центре Ярославля 2,5 млрд рублей. В обмен на площадку в центральном районе города он должен будет приобрести 10 новых троллейбусов для муниципального «Яргорэлектротранса», выделить деньги на строительство новой тяговой подстанции и сделать проект школы на Городском валу.

Подписан ли инвестиционный контракт, или это всего лишь планы, пока неизвестно. Неясно и то, за чьи деньги будет строится новая школа. В проектах бюджетов города и области этого объекта пока нет. В любом случае, троллейбусное депо с Городского вала пока не перенесено. Более того, для застройки участка необходимо вносить изменения в генеральный план города и правила землепользования и застройки. Это процесс предполагает публичные слушания, на которых люди могут высказаться и за изменения, и против них. Изменения должны будут утвердить депутаты муниципалитета Ярославля.