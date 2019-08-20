Москва, 20 августа, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Аналитики компаний Google, Ipsos и Kantar TNS провели исследование, в рамках которого они выяснили, что жители России чаще всего покупают в интернет-магазинах. Об этом 19 августа сообщило агентство RNS.

Электронный магазин

Отмечается, что самыми частыми покупками являются одежда и обувь (65%), также достаточно часто люди заказывают в сети продукты питания (63%), 56% покупателей приобретают косметику, 53% — товары для дома, а 51% — бытовую технику. Что касается покупки ювелирных изделий и игрушек, то в их случае показатели равны 33% и 29%.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что известная китайская площадка Alibaba в первом фискальном квартале 2020 года увеличила доход на 42%. В абсолютном выражении он составил 113,9 млрд юаней (около $16,7 млрд).