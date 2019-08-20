Калуга, 20 августа, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Одним из приоритетных направлений расходов калужской областной казны на 2020 год станет подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявила 19 августа министр финансов области Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

Admoblkaluga.ru Выступление министра финансов области Валентины Авдеевой на заседании регионального кабинета министров

На заседании также шла речь о формировании проекта бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Формирование расходов бюджета будет осуществлёно исходя из целевых показателей национальных проектов. В числе главных задач региональной бюджетной политики руководитель профильного министерства также назвала сохранение устойчивости бюджетной системы, обеспечение сбалансированности областного и местных бюджетов, увеличение их налоговых и неналоговых доходов.

Ведущая роль в системе межбюджетного регулирования в поддержании сбалансированности бюджетов муниципальных образований сохранится за дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности. В целях прямого вовлечения населения в решении на местах актуальных социальных проблем будут предусмотрены межбюджетные трансферты на реализацию программы поддержки местных инициатив