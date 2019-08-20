Киев, 20 августа, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Рост ВВП Украины во втором квартале 2019 г. на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018 г. является «неожиданно быстрым», отмечает в своей публикации издание Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Издание подчеркивает, что экономика Украины в настоящий момент ускорила свой рост, несмотря на торговое напряжение между США и Китаем и замедление мировой экономики, которое давит на экономическую ситуацию в Европе.

«Всемирный банк предупреждал, что без ускорения темпов роста Украине понадобится полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу. Президент Владимир Зеленский, партия которого получила контроль над парламентом на выборах, пообещал достичь роста ВВП на 5% и более в ближайшие годы. Озвученный план реформ вселяет оптимизм среди инвесторов», — говорится в материале.

Bloomberg отмечает, что в числе прочих важными причинами повышения роста ВВП стало снижение инфляции и продуманная денежно-кредитная и фискальная политика.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно информации украинского Госстата, рост реального ВВП Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении, по сравнению со вторым кварталом 2018 года, составил 4,6%, ускорившись с 2,5% кварталом ранее.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив подчеркивает, что экономический рост продолжается 14-й квартал подряд.»Это один из самых высоких темпов роста за многие годы. Но чтобы догнать наших западных соседей, нужно еще очень и очень много времени», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что экономика страны усилиями его команды будет расти на 5−7% в год. Согласно прогнозу МВФ, украинского Нацбанка и других институций, в текущем году рост ВВП Украины составит около 3%.