Санкт-Петербург, 20 августа, 2019, 10:32 — ИА Регнум. В ходе заводских ходовых испытаний новейшей дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», которая уже совершила первое погружение на Балтике, в подводном и надводном положениях проверят энергетическую установку, навигационный комплекс, радиолокационный комплекс связи и системы обеспечения жизнедеятельности.

АО «Адмиралтейские верфи» Подлодка «Петропавловск-Камчатский»

Кроме того, программа предусматривает скоростные и маневренные испытания, а также погружения. Об этом сообщили 20 августа ИА REGNUM в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи», на котором построена субмарина.

Петербургское предприятие планирует реализовать всю программу заводских ходовых испытаний подводной лодки «Петропавловск-Камчатский за один этап, без возвращения субмарины на завод до завершения испытаний.

Напомним, первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота вышла на испытания в акваторию Балтийского моря 16 августа. Затем подлодка вернется на верфи для подготовки к государственным испытаниям, которые предшествуют передаче корабля Военно-морскому флоту.

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 28 марта 2019 года.

АО «Адмиралтейские верфи» по контракту с Министерством обороны России строит серию подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Проектировщик лодок этого типа — АО «ЦКБ «Рубин» — внесло ряд усовершенствований в системы корабля для улучшения технических параметров и бытовых условий для экипажа.

Тактико-технические характеристики: автономность плавания — 45 суток, рабочая глубина погружения — 240 м, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономической скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, — 7 500 миль; надводное водоизмещение — 2 350 м³; количество торпедных аппаратов — 6; суммарный боезапас (ракет/торпед/мин) — 18. Скорость — 18 узлов. Экипаж — 52 человека.