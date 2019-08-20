Сеул, 20 августа, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Если конфликта между Японией и Южной Кореей ухудшится и Сеул ограничит экспорт керосина, финансовое бремя жителей северных районов Японии может возрасти. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Bloomberg.

Керосиновый обогреватель

Согласно опубликованным данным, жители северных районов Японии используют керосин в качестве топлива для обогревателей, большая часть которого импортируется из Южной Кореи.

Специалисты Fitch Solutions отметили, что если Южная Корея запретит или ограничит экспорт керосина в Японию, это может привести к сокращению поставок и росту цен.

Известно, что Япония может импортировать керосин или бензин из Китая или Сингапура, однако повышение транспортных расходов и нехватка портовых мощностей может притормозить поставки топлива.

«В настоящее время экспортные ограничения не затрагивают торговлю энергоресурсами», — сообщил исполнительный директор крупнейшей нефтегазовой корпорации Японии JXTG Holdings.

Однако представители нефтяной компании Idemitsu Kosan намерены подготовиться к ухудшению политической ситуации, увеличив запасы топлива и наладив импорт из других стран.