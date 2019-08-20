Японии грозит рост цен на керосин — СМИ
Сеул, 20 августа, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Если конфликта между Японией и Южной Кореей ухудшится и Сеул ограничит экспорт керосина, финансовое бремя жителей северных районов Японии может возрасти. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Bloomberg.
Согласно опубликованным данным, жители северных районов Японии используют керосин в качестве топлива для обогревателей, большая часть которого импортируется из Южной Кореи.
Специалисты Fitch Solutions отметили, что если Южная Корея запретит или ограничит экспорт керосина в Японию, это может привести к сокращению поставок и росту цен.
Известно, что Япония может импортировать керосин или бензин из Китая или Сингапура, однако повышение транспортных расходов и нехватка портовых мощностей может притормозить поставки топлива.
«В настоящее время экспортные ограничения не затрагивают торговлю энергоресурсами», — сообщил исполнительный директор крупнейшей нефтегазовой корпорации Японии JXTG Holdings.
Однако представители нефтяной компании Idemitsu Kosan намерены подготовиться к ухудшению политической ситуации, увеличив запасы топлива и наладив импорт из других стран.